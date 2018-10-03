"Интер" одержал волевую победу над ПСВ

ПСВ уступил "Интеру" (1:2) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Голландский клуб открыл счет после дальнего удара Пабло Росарио. "Интер" ответил голами Раджи Наингголана и Мауро Икарди.

"Интер с шестью голами идет вторым в группе В. У ПСВ очков пока нет.

В следующем туре состоятся матчи "Барселона" - "Интер" и ПСВ - "Тоттенхэм".

Лига чемпионов

Группа В

2-й тур

ПСВ (Голландия) - "Интер" (Италия) - 1:2 (1:1)

Голы: Росарио, 27 (1:0). Наингголан, 44 (1:1). Икарди, 60 (1:2).

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Мален, 75), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано.

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 86), Брозович, Весино, Перишич, Икарди, Политано (Кандрева, 90+1).

Предупреждения: Ханданович, 41. Д`Амброзио, 45. Асамоа, 86.

Судья: Мажич (Сербия).

3 октября. Эйндховен. Стадион "Филипс".

Все о Лиге чемпионов – здесь.