23:52 3 октября | Футбол — Лига чемпионов

"Интер" одержал волевую победу над ПСВ

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ПСВ уступил "Интеру" (1:2) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

 Голландский клуб открыл счет после дальнего удара Пабло Росарио. "Интер" ответил голами Раджи Наингголана и Мауро Икарди.

 "Интер с шестью голами идет вторым в группе В. У ПСВ очков пока нет.

 В следующем туре состоятся матчи "Барселона" - "Интер" и ПСВ - "Тоттенхэм".

 Лига чемпионов

 Группа В

 2-й тур

 ПСВ (Голландия) - "Интер" (Италия) - 1:2 (1:1)

Голы: Росарио, 27 (1:0). Наингголан, 44 (1:1). Икарди, 60 (1:2). 

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Мален, 75), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано.

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 86), Брозович, Весино, Перишич, Икарди, Политано (Кандрева, 90+1).

Предупреждения: Ханданович, 41. Д`Амброзио, 45. Асамоа, 86. 

Судья: Мажич (Сербия).

3 октября. Эйндховен. Стадион "Филипс".

Все о Лиге чемпионов – здесь.

ПСВ - Интер

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league

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