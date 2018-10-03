Илья Геркус: "Футбол невозможно оценивать без привязки к результату"

Генеральной директор "Локомотива" Илья Геркус отметил, что железнодорожники не смогли реализовать свои моменты в первом тайме матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке" (0:1).

- Мы готовились к празднику и атмосфера соответствовала нашим ожиданиям. Респект за перфоманс перед матчем!, - написал в Инстаграме Геркус. - Спасибо всем, кто пришел! Жаль, что немного не повезло с погодой. Но футбол невозможно оценивать без привязки к результату. А результат сегодня нас всех, конечно, расстроил. В первом тайме свои моменты не реализовали, а во втором уже лучше был соперник. И все же пропускать в концовке очень и очень обидно.