Игроки "Бенфики" утеплились на тренировке в Москве. Видео

Футболисты "Бенфики" заметно утеплились на тренировке в Москве перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.

Многие игроки были либо в спортивных шарфах, либо в шапках. При этом все прилетевшие футболисты занимались в общей группе. (Павел ГУРЕВИЧ)

Встреча ЦСКА – "Бенфика" пройдет завтра, 22 ноября, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.