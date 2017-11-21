Игроки "Бенфики" утеплились на тренировке в Москве. Видео

Футболисты "Бенфики" заметно утеплились на тренировке в Москве перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.
Многие игроки были либо в спортивных шарфах, либо в шапках. При этом все прилетевшие футболисты занимались в общей группе. (Павел ГУРЕВИЧ)
Встреча ЦСКА – "Бенфика" пройдет завтра, 22 ноября, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Португальцы вышли на разминку. Укутанные pic.twitter.com/W3XTAfjjgs– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 21 ноября 2017 г.