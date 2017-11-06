Игорь Чугайнов: "ЦСКА будет очень тяжело опередить "Базель" в Лиге чемпионов"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что ЦСКА будет непросто пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Также специалист считает, что у армейцев слишком короткая лавка по европейским меркам.

– Как оцениваете шансы армейцев выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

– Опередить "Базель" будет очень тяжело. ЦСКА в каждом матче бьется, показывает характер, однако глубина состава по европейским меркам бедновата. А тут еще травмы ключевых исполнителей. То Дзагоев сломался, теперь вот Головин...

– Алан пока не в форме?

– К сожалению. Да, второй гол – его заслуга. Не представляю, как ухитрился достать этот мяч. Но хочется, чтоб подобных эпизодов с участием Дзагоева было гораздо больше. А он время от времени растворялся на поле. У ЦСКА, кроме Акинфеева да Витинью, вообще выделить некого.

Полное интервью Игоря Чугайнова