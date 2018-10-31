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Игорь Акинфеев об удалении в матче с "Реалом": "Вторая желтая карточка была незаслуженной - я обращался к Чернову"

2 октября. Москва. "Лужники". ЦСКА - "Реал" - 1:0. Игорь Акинфеев (слева), судья Овидиу Алин Хацеган (в центре) и Никита Чернов (второй справа). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
2 октября. Москва. "Лужники". ЦСКА - "Реал" - 1:0. Игорь Акинфеев (слева), судья Овидиу Алин Хацеган (в центре) и Никита Чернов (второй справа). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Голкипер ЦСКА  Игорь Акинфеев считает, что удаление в матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:0) стало следствием недоразумения.

- Я судье сказал на английском и на русском все, что я о нем думал. Вторая желтая карточка была, на мой взгляд, незаслуженной, потому что сзади шел Никита Чернов, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - В этот момент я что-то еще хотел сказать Никите, потому что он проиграл позицию и не добежал. Судья подумал, что я второй раз на него наорал и дал мне вторую желтую. Никите я кричал уже на русском. Да, меня это не красит, мне стыдно за это. Это были эмоции. Я поговорил с ребятами, извинился.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=2EyTtcR5hHs

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