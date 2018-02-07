Игнатьев - в основе "Краснодара" на матч против "Реала"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Юношеской лиги УЕФА против "Реала". С первых минут поле появится нападающий Иван Игнатьев, который провел в чемпионате России четыре матча, забил два гола и сделал одну голевую передачу. Кроме того, на его счету один гол в Лиге Европы.
Полностью состав "быков" выглядит следующим образом:
Сафонов, Бочко, Мартынов, Бородин, Ивашин, Уткин, Голубев, Черников, Сулейманов, Сергеев, Игнатьев.
Матч "Краснодар" - "Реал" пройдет сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Обе команды уже на стадионе! Состав команды Мурада Мусаева на #КраснодарРеал_Мол 👇 pic.twitter.com/s6ZZYR1guN– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 февраля 2018 г.