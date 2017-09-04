Ибрагимович включен в заявку "Манчестер Юнайтед" на Лигу чемпионов

УЕФА огласил заявку "Манчестер Юнайтед" на групповой турнир Лиги чемпионов. В списке футболистов оказался нападающий Златан Ибрагимович. Швед выступал за "красных дьяволов" в сезоне-2016/17, по итогам которого покинул клуб на правах свободного агента. Манкунианцы не стали продлевать контракт с форвардом, поскольку в апреле он получил тяжелую травму – планировалось, что он сможет восстановиться к началу 2018 года.

Восстановление Ибрагимовича прошло быстрее прогнозируемого, после чего "МЮ" подписал с ним контракт. В прошлом сезоне в составе английского клуба он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 28 мячей. Вместе с "МЮ" он выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет с ЦСКА, "Бенфикой" и "Базелем".