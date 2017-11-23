Ибрагимович сыграл за седьмой клуб в Лиге чемпионов. Это рекорд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович вышел на замену вместо Антони Марсьяля в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля". Для шведского форварда это вторая игра с 20 апреля - он пропустил несколько месяцев из-за серьезной травмы колена и вернулся на поле 18 ноября в игре с "Ньюкаслом" (4:1).
Предыдущий матч Ибрагимовича в Лиге чемпионов состоялся 12 апреля 2016 года - его "ПСЖ" уступил в ответной игре 1/4 финала "Манчестер Сити" (0:1).
Отметим также, что Ибрагимович установил рекорд Лиги чемпионов, сыграв за семь разных клубов. Ранее он выходил в главном еврокубковом турнире в составе "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Милана" и "ПСЖ". До сегодняшнего дня он делил рекорд с Николя Анелька и Хавьером Савиолой.
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