09:38 | Футбол — Лига чемпионов

Хулен Лопетеги: "Рома" усложнила нам жизнь"

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Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов над "Ромой" (3:0) отметил, что римский клуб усложнил жизнь мадридцам. Он также добавил, что доволен результатом.

- Я доволен триумфом команды против такой команды, как "Рома", - приводит Football Italia слова Лопетеги. - Мы знали, что они усложнят нам жизнь. Наша команда вышла с правильным настроем, создавала моменты. Мы знали, что если рано или поздно не воспользуемся шансом, то соперник сможет им воспользоваться. Тем не менее, "Реал" провел отличную игру и заслужил три очка.

Голами в составе мадридского клуба отметились полузащитник Иско, а также нападающие Гарет Бэйл и Мариано Диас

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