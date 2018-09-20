Хулен Лопетеги: "Рома" усложнила нам жизнь"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов над "Ромой" (3:0) отметил, что римский клуб усложнил жизнь мадридцам. Он также добавил, что доволен результатом.

- Я доволен триумфом команды против такой команды, как "Рома", - приводит Football Italia слова Лопетеги. - Мы знали, что они усложнят нам жизнь. Наша команда вышла с правильным настроем, создавала моменты. Мы знали, что если рано или поздно не воспользуемся шансом, то соперник сможет им воспользоваться. Тем не менее, "Реал" провел отличную игру и заслужил три очка.

Голами в составе мадридского клуба отметились полузащитник Иско, а также нападающие Гарет Бэйл и Мариано Диас.

Все о Лиге чемпионов - здесь