Хосеп Гвардьола: "Если кто и может забить миллион голов, то это "Монако"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Монако" (5:3) в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что в этом противостоянии еще ничего не ясно. Также испанский специалист отметил атакующую мощь соперника.

– Много всего произошло, и в этом противостоянии по-прежнему ничего не решено, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардьолы. – Мы играли против невероятной команды, и я очень доволен результатом, потому что мы по-прежнему имеем шансы пройти дальше. Для многих моих игроков это первый опыт в Лиге чемпионов. У "Монако" более богатая история выступления в Лиге чемпионов, нам нужно было выходить из сложных ситуаций, чтобы прибавлять. Но мы никогда не сдавались.

Был отличный футбол, и я думаю, что сегодня я чуть более счастлив, чем мой коллега из "Монако" Леонарду Жардим. Если и есть команда, которая готова забивать миллионы голов, то это "Монако". У этой команды очень быстрые игроки, она атакует большими силами. Мы допустили ошибки, в результате чего пропустили два первых гола. Большой урок из этого поединка – никогда нельзя сдаваться. Во втором тайме нам местами везло, а вот в первом удача от нас отвернулась.