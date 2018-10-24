"Хоффенхайм" и "Лион" завершили матч результативной ничьей

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Лионом" (3:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

В составе хозяев дубль сделал Андрей Крамарич, еще один мяч забил Жоэлинтон. У "Лиона" голы в активе Бертрана Траоре, Танги Ндомбеле и Мемфиса Депая.

"Лион" набрал пять очков и идет вторым в турнирной таблице группы F. У "Хоффенхайма" два очка и третья позиция. В следующем туре "Лион" сыграет с "Хоффенхаймом" дома.

Лига чемпионов

Группа F

4-й тур

"Хоффенхайм" (Германия) - "Лион" (Франция) - 3:3 (1:1)

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