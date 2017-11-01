Хейн Ванхазебрук: "Андерлехт" должен быть рад, что не пропустил больше пяти"

Главный тренер "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук считает, что его команда справедливо уступила "ПСЖ" со счетом 0:5 в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, парижане могли забить и больше.

– У нас был план на первый тайм, – цитирует AFP Ванхазебрука. – Но мы не знали, как создать моменты. Должны были уходить на перерыв при счете 0:1, но обидно пропустили на последней минуте тайма. Когда же "ПСЖ" уходит в отрыв, забивает второй и третий гол, то последуют и другие. Даже рады, что не пропустили больше пяти. "ПСЖ" – лучшая команда на данный момент. Им должно быть обидно, что финал Лиги чемпионов не на следующей неделе.