Хеведес - о поражении от "Галатасарая": "Не очень приятно начинать турнир именно так"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес в интервью "Известиям" заявил, что красно-зеленые постараются реабилитироваться после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая" (0:3). По мнению немецкого футболиста, в Лиге чемпионов не бывает легких групп.

- Какие впечатления от дебютного матча в стартовом составе "Локомотива"?

- Безусловно, сложно быть довольным своим дебютом при таком счете на табло. Тем не менее я счастлив, что мне предоставили эту возможность, спасибо тренеру за доверие. Понимаю, что нужно будет очень много работать, чтобы стабильно играть в основном составе. Но я со своей стороны сделаю всё возможное, чтобы как можно чаще выходить на поле.

- Как вы считаете, счет 3:0 - справедливый исход игры?

- Наверное, нет. У нас было много неплохих моментов, мы могли забить гол. Если посмотреть статистику матча, то по многим показателям мы не уступали "Галатасараю" и большую часть игрового времени бились на равных. Если бы в первом тайме мы реализовали свои моменты, то исход мог бы быть совершенно иным.

- Как оцените перспективы "Локомотива" на групповом турнире Лиге чемпионов после столь неприятного поражения?

- Действительно, не очень приятно начинать турнир именно так. Но впереди у нас еще пять матчей, чтобы исправить ситуацию. Надеюсь, это получится и уже в ближайшей игре Лиги чемпионов мы постараемся реабилитироваться. Тем более этот матч пройдет при своих трибунах.

- После жеребьевки многие говорили, что "Локомотиву" попалась очень простая группа. Подобные разговоры могли стать причиной недооценки соперника?

- Конечно, нет. Мы еще до жеребьевки понимали, что в Лиге чемпионов не бывает легких групп. В турнире собраны сильнейшие команды континента. Мы прекрасно знали, что и матч с "Галатасараем", и все последующие будут крайне сложными, поэтому ни о какой недооценке не может быть и речи.

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