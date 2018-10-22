Хачериди рассказал, почему показал щитки фанатам "Спартака"

Защитник ПАОК Евгений Хачериди рассказал, почему после матча отборочного турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0) он показал фанатам красно-белых щитки в цветах флага Украины.

- Я же не просто так показал щитки фанатам "Спартака". Мы шли поблагодарить наших фанатов, а за воротами был сектор "Спартака". Они начали тыкать всякие пальцы, руки, говорить: "Иди сюда", я же знаю русский и понимаю, что они говорят. Ну, я и не сдержался. Понимал, что нельзя показывать пальцы и руки, поэтому показал щитки. На этом все и закончилось, - цитирует украинца "UA-Футбол". - Потом у меня были проблемы с президентом. Позвонил сын президента (Ивана Саввиди – прим. "СЭ") Вадиму Шаблию (агент Хачериди - прим. "СЭ") и говорит, что так нельзя было делать, что его отец - русский, и это неуважение к нему. Какое неуважение? Что тут такого? Я просто показал щитки. Я - украинец и я люблю Украину.

Хачериди после матча со "Спартаком" показал щитки с флагом Украины