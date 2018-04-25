Хаби Алонсо: "Реалу" придется помучиться с "Баварией" в Мюнхене"

Бывший игрок "Реала" и "Баварии" Хаби Алонсо накануне первого матча полуфинала Лиги чемпионов между этими командами отметил, что мюнхенцы очень сильны на своем поле. По словам испанца, "сливочным" придется нелегко.

– Первый матч всегда очень важен, несмотря на сюрпризы, которые были в четвертьфиналах, – приводит Sky Sports слова Алонсо. – На своем поле "Бавария" оказывает сильное давление на соперников, и "Реалу" придется помучиться. "Баварии" в свою очередь нужно обратить внимание на контратаки "Реала", так как мадридцы способны реализовать даже полумомент.

Игра между "Реалом" и "Баварией" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.



Алонсо играл за "Реал" с 2009 по 2014 годы, после чего перешел в "Баварию". В 2017 году полузащитник завершил карьеру.