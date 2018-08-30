Гжегож Крыховяк: "Не придаю особого значения тому, кто попадется "Локомотиву" в Лиге чемпионов"

Защитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк отметил, что для него намного важнее следующий матч РПЛ против "Краснодара", чем жеребьевка Лиги чемпионов. Железнодорожники узнают соперников по групповому турниру ЛЧ в четверг. Команда попала в 1-ю корзину.

– Знаем о жеребьевке Лиги чемпионов, это очень важно, но мы сейчас сосредоточены на ближайшем матче чемпионата России, – приводят "Известия" слова Крыховяка. – Не придаю особого значения тому, кто именно окажется с нами в одном квартете на групповом этапе турнира.

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