Горячая линия поддержки болельщиков будет работать во время матчей "Ливерпуля" и "МЮ" в России

Европейская юридическая служба откроет горячую линии информационной поддержки болельщиков во время матчей группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" и ЦСКА – "Манчестер Юнайтед", сообщает сайт организации. Встречи состоятся в Москве 26 и 27 сентября соответственно.

– Принимая во внимание характер взаимоотношений между этим квартетом клубов, Российская футбольная премьер-лига прилагает максимум усилий для обеспечения комфортного и безопасного проведения матчей, – говорится в заявлении службы. – В связи с чем РФПЛ обратилась к своему правовому партнеру – Европейской юридической службе – с просьбой включить с 25 по 28 сентября Fans Hotline 8-800-775-76-88 в рамках работы мультиязычного центра поддержки болельщиков", – говорится в релизе.