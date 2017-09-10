Гончаренко взял на матч с "Бенфикой" 19 игроков

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". В составе армейского клуба в Лиссабон вылетели 19 игроков.

Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом:

вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники – Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;

полузащитники – Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко;

нападающие – Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч "Бенфика" - ЦСКА состоится состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.