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10:07 | Футбол — Лига чемпионов

Гончаренко взял на матч с "Бенфикой" 19 игроков

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". В составе армейского клуба в Лиссабон вылетели 19 игроков.

Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом:

вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники – Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;

полузащитники – Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко;

нападающие – Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч "Бенфика" - ЦСКА состоится состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Островзаячий

Жадность Гинера в действие, ой экономия. Не даст молодежи услышать гимн лиги Чемпионов. А может прав Гинер с такой игрой когда ещё будут в ЛЧ присутствовать.

10:29

Мару_Саймон

сколько из них допингом закинулись? это ж роисський клуб, тут по-другому не умеют "спортсмэнов" тренировать:)

10:20