Гончаренко взял на матч с "Бенфикой" 19 игроков

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". В составе армейского клуба в Лиссабон вылетели 19 игроков.
Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом:
вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники – Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;
полузащитники – Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко;
нападающие – Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Матч "Бенфика" - ЦСКА состоится состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Островзаячий
Жадность Гинера в действие, ой экономия. Не даст молодежи услышать гимн лиги Чемпионов. А может прав Гинер с такой игрой когда ещё будут в ЛЧ присутствовать.
10:29
Мару_Саймон
сколько из них допингом закинулись? это ж роисський клуб, тут по-другому не умеют "спортсмэнов" тренировать:)
10:20