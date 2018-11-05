Головин не сыграет с "Брюгге" из-за травмы лодыжки

Полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в заявку команды на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге", сообщает пресс-служба монегасков. Игра состоится во вторник и начнется в 21.00 по московсокму времени.

У Головина проблема с лодыжкой на правой ноге. Он займется лечением повреждения.

Отметим, сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав команды на ноябрьские матчи с Германией и Швецией. Среди 26 футболистов значится и Головин.