Главный тренер "Бешикташа": "Мы прощаемся с турниром в этом году, но хотим оставить хорошее впечатление"

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что его команда постарается добиться хорошего результата и показать свой лучший футбол. Специалист также добавил, что турки хотят оставить хорошее впечатление.

– Мы хотели выйти в следующий круг или как минимум принять участие в напряженной схватке, и большая разница в счете после первого матча не пошла всему этому на пользу, – цитирует пресс-служба УЕФА Гюнеша. – Но мы все равно постараемся добиться хорошего результата и показать свой лучший футбол.

Мы знаем, что "Бавария" отправилась сюда сильнейшим составом, и мы тоже поставим на игру всех лучших. Мы прощаемся с турниром в этом году, но хотим оставить хорошее впечатление с целью вернуться сюда в следующем розыгрыше.

Душко Тошич пропустит матч и присоединится в лазарете к травмированному Пепе и дисквалифицированному Домагою Виде. Так что в паре с Гари Меделем в центре обороны появится Неджип Уйсал, Атиба Хатчинсон или, возможно, Адриану.

Напомним, что матч "Бешикташ" - "Бавария" состоится завтра, 14 марта, в Стамбуле и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первая игра между этими командами завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:0.