Главный тренер АПОЭЛ: "Если бы мне после жеребьевки сказали, что мы в этой группе возьмем два очка, я бы рассмеялся"

Главный тренер АПОЭЛ Георгиос Донис после ничьей в матче группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:1) подчеркнул, что не верил в то, что его команда может взять два очка после четырех игр. Он также добавил, что у АПОЭЛ еще есть шанс попасть в Лигу Европы.

– Перед пресс-конференцией я признался своему коллеге, что нам повезло. В футболе не всегда побеждает сильнейший. Это фантастический результат, – приводит официальный сайт УЕФА слова Дониса. – Если ты два раза играешь с "Боруссией" и ни разу не проигрываешь, это говорит о многом.

Если бы после жеребьевки мне сказали, что мы возьмем в этой группе два очка, я бы рассмеялся. Ведь наши соперники – одни гранды. Чудесно, что мы все еще за что-то боремся. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы, и мы должны постараться зацепиться за него.

АПОЭЛ занимает последнее место в группе Н после четырех матчей, набрав 2 очка. Столько же баллов у "Боруссии". Лидирует "Тоттенхэм" (10), вторым идет "Реал" (7).