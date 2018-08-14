Главный тренер "Анжи" надеется, что "Спартак" обыграет ПАОК

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев надеется, что "Спартак" сможет обыграть ПАОК в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По его мнению, встреча получится результативной.

– В первом матче ПАОКа и "Спартака" игра шла на встречных курсах, – цитируют "Известия" Адиева. – Красно-белые любят такой футбол: открытый, атакующий, когда оппонент сам часто идет вперед. Им гораздо сложнее действовать против таких команд, как "Анжи", которые уделяют больше внимания игре в защите. Матч в Греции выдался очень результативным. Чего-то подобного я жду и в ответной встрече. Очень надеюсь, что "Спартаку" удастся переиграть ПАОК по сумме двух матчей и пройти дальше. В еврокубках мы все представляем Россию и должны показывать хороший результат, буду за них сильно переживать и поддерживать.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция – в 20.30