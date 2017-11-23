Геннадий Орлов: "ЦСКА не такой уж крутой. Будет крутым, если выйдет в финал Лиги чемпионов"

Известный портивный комментатор Геннадий Орлов отметил, что ЦСКА, несмотря на победу над "Бенфикой" (2:0), не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, как у армейцев, так и у "Спартака" в последнем туре группового турнира очень серьезные соперники.

Напомним, что для выхода в плей-офф красно-белым необходима победа над "Ливерпулем", а ЦСКА - над "Манчестер Юнайтед". Армейцев устроит и ничья, если "Базель" проиграет "Бенфике".

- Вероятнее всего, ЦСКА после победы над "Бенфикой" выйдет в Лигу Европы, - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге. - Хотя есть шансы и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Они играют с "Манчестер Юнайтед" на его поле – вдруг победят? Все может быть. А вдруг "Спартак" обыграет "Ливерпуль"? Можем только пожелать им успехов. Дай бог, чтобы это произошло, хотя сами понимаете, что у них за соперники. Причем надо обязательно играть на поле "Юнайтед" и "Ливерпуля" на победу.

Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Во-первых, "Бенфика" всем проиграла до матча с армейцами. Так что ЦСКА не такой уж крутой. Посмотрим на команду дальше. ЦСКА будет крутым, если выйдет в финал Лиги чемпионов.