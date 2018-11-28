Газзаев оценил шансы ЦСКА на еврокубки

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что армейцам придется очень сложно после поражения в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Виктории" (1:2), так как они могут вообще лишиться еврокубков весной.

– Шансы совсем призрачные?

– Будет очень сложно. Впереди выезд в Мадрид. Хотя в футболе ничего невозможного нет. Но если команда не попадет в Лигу Европы, это станет серьезным ударом по репутации.

– Чалов вчера открылся с новой стороны?

– Это была не лучшая его игра. Однако он показал себя отличным диспетчером. Какой пас он выдал Щенникову! Блеск. Просто выкатил – забивай! Федор играет в интересной манере. Где-то напоминает Левандовски. Да, не забил. Но Чалов – зависимый игрок. А когда за 90 минут всего два-три фланговых прострела, объективно, сложно отличиться

– Стоит ли сетовать на потери опытнейших Дзагоева и Абеля Эрнандеса?

– Да, Дзагоева не хватало. Это опытный игрок, авторитет для молодых ребят. Но Алана подводит очень большой травматизм. Его надо основательно проверить, подлечить. Иначе он полигры отыграет – и в лазарете. Это никуда не годится! Тренеры не могут рассчитывать на него. Надеюсь, весной мы увидим прежнего Дзагоева.

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