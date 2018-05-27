Гари Невилл поблагодарил Бэйла за победу над "Ливерпулем"

Бывший защитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл в Твиттере порадовался поражению принципиальных соперников своей бывшей команды - "Ливерпуля", который в финале Лиги чемпионов уступил "Реалу" (1:3). Экс-игрок обороны заявил, что навсегда запомнит 26 мая.

Смысл стихотворения, опубликованного Нэвиллом, можно перевести следующим образом:

"Они думали, что завоюют Европу и в шестой раз отпразднуют победу.

Спасибо тебе, Гарет Бэйл, что заставил их выглядеть как (нецензурное выражение)!

26-е мая навсегда в наших сердцах! "Юнейтед" выиграл требл, а скаузеры развалилилсь на части".

Напомним, 26 мая 1999 года Невилл в составе "МЮ" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Баварию" (2:1). В сезоне-1998/99 "красные дьяволы" помимо еврокубка выиграли чемпионат и Кубок Англии.

As promised mate



They thought they’d conquered Europe

Celebrating six

Thank You Gareth Bale

Made them look like D@@@@

The Twenty Sixth of May

Always in our heart

United won the Treble

The scousers fell apart



Allez Allez Allez https://t.co/R4no0NUBKf – Gary Neville (@GNev2) 26 мая 2018 г.

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