France Football не включил Месси в символическую сборную Лиги чемпионов

Издание France Football, которое ежегодно определяет обладателя "Золотого мяча", составило символическую сборную Лиги чемпионов. В основной состав "дримтим" не попал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который стал вторым бомбардиром турнира с 11-ю голами. Аргентинец включен только в число запасных.
Полностью состав символической сборной по версии France Football выглядит так: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все - "Ювентус"), Серхио Рамос, Марселу, Лука Модрич (все - "Реал"), Фабинью, Тома Лемар (оба - "Монако"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Неймар ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Серхио Рамос
- Монако
- Джанлуиджи Буффон
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Леонардо Бонуччи
- Марселу Виейра
- Пауло Дибала
- Тома Лемар