France Football не включил Месси в символическую сборную Лиги чемпионов

Издание France Football, которое ежегодно определяет обладателя "Золотого мяча", составило символическую сборную Лиги чемпионов. В основной состав дрим-тим не попал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который стал вторым бомбардиром турнира с 11 голами. Аргентинец включен только в число запасных.

Полностью состав символической сборной по версии France Football выглядит так: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все - "Ювентус"), Серхио Рамос, Марселу, Лука Модрич (все - "Реал"), Фабинью, Тома Лемар (оба - "Монако"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Неймар ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").