04:45 7 июня | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

France Football не включил Месси в символическую сборную Лиги чемпионов

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Издание France Football, которое ежегодно определяет обладателя "Золотого мяча", составило символическую сборную Лиги чемпионов. В основной состав дрим-тим не попал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который стал вторым бомбардиром турнира с 11 голами. Аргентинец включен только в число запасных.

Полностью состав символической сборной по версии France Football выглядит так: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все - "Ювентус"), Серхио Рамос, Марселу, Лука Модрич (все - "Реал"), Фабинью, Тома Лемар (оба - "Монако"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Неймар ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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shpasic

а где же Акинфеев?!!

11:56 7 июня

Slim Taller

Каземиру можно добавить вместо монегаска,а так список адекватный.Все сильнейшие этого сезона в нём присутствуют.

10:19 7 июня

RoyalHunter

я бы и Неймара заменил на Игуаина. А Гном в этом сезоне ничем не заслужил - всё правильно

10:01 7 июня

Adios Amigos R...

Клоуны:%))

09:42 7 июня

Свинству Бой!

После грязной победы над ПСЖ в этой сборной не должно было быть ни одного барсука. Все верно.

09:16 7 июня

Солёный

Ну там и Неймар левый... странно, что ни одного из Атлетико нет (Гризмана вместо Неймара - в самый раз)... а включатсь в символическую сборную из команды, которая даже до полуфинала не дошла - абсурд...

09:16 7 июня

wedes

Дырявого Буффона зачем-то включили, мда.

08:44 7 июня

Бен Ричардс

Только люди, ничего не понимающие в футболе или страдающие психическими комплексами могут не включить в сборную Лиги Чемпионов или сборную мира Л.Месси - бесспорно лучшего футболиста мира и одного из лучших (если не лучшего) из футболистов за всю историю футбола.

08:16 7 июня

Жорик Вартанов

oleg.bob В 9 матчах- 11 голов- и не попал в символическую сборную? Грошь цена таким опросам!__________ грош цена твоему мнению, у тебя есть интернет, почитай хоть как пишется слова грош

07:47 7 июня

staerswimmer23

profee_____вместо Месси

07:15 7 июня

IL-Gera

Если не Месси,то кто?

07:14 7 июня

oleg.bob

В 9 матчах- 11 голов- и не попал в символическую сборную? Грошь цена таким опросам!

07:12 7 июня

profee

За что там симулянт Рамос?

07:10 7 июня