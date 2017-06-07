France Football не включил Месси в символическую сборную Лиги чемпионов

Издание France Football, которое ежегодно определяет обладателя "Золотого мяча", составило символическую сборную Лиги чемпионов. В основной состав дрим-тим не попал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который стал вторым бомбардиром турнира с 11 голами. Аргентинец включен только в число запасных.
Полностью состав символической сборной по версии France Football выглядит так: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все - "Ювентус"), Серхио Рамос, Марселу, Лука Модрич (все - "Реал"), Фабинью, Тома Лемар (оба - "Монако"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Неймар ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Серхио Рамос
- Монако
- Джанлуиджи Буффон
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Леонардо Бонуччи
- Марселу Виейра
- Пауло Дибала
- Тома Лемар
shpasic
а где же Акинфеев?!!
11:56 7 июня
Slim Taller
Каземиру можно добавить вместо монегаска,а так список адекватный.Все сильнейшие этого сезона в нём присутствуют.
10:19 7 июня
RoyalHunter
я бы и Неймара заменил на Игуаина. А Гном в этом сезоне ничем не заслужил - всё правильно
10:01 7 июня
Adios Amigos R...
Клоуны:%))
09:42 7 июня
Свинству Бой!
После грязной победы над ПСЖ в этой сборной не должно было быть ни одного барсука. Все верно.
09:16 7 июня
Солёный
Ну там и Неймар левый... странно, что ни одного из Атлетико нет (Гризмана вместо Неймара - в самый раз)... а включатсь в символическую сборную из команды, которая даже до полуфинала не дошла - абсурд...
09:16 7 июня
wedes
Дырявого Буффона зачем-то включили, мда.
08:44 7 июня
Бен Ричардс
Только люди, ничего не понимающие в футболе или страдающие психическими комплексами могут не включить в сборную Лиги Чемпионов или сборную мира Л.Месси - бесспорно лучшего футболиста мира и одного из лучших (если не лучшего) из футболистов за всю историю футбола.
08:16 7 июня
Жорик Вартанов
oleg.bob В 9 матчах- 11 голов- и не попал в символическую сборную? Грошь цена таким опросам!__________ грош цена твоему мнению, у тебя есть интернет, почитай хоть как пишется слова грош
07:47 7 июня
staerswimmer23
profee_____вместо Месси
07:15 7 июня
IL-Gera
Если не Месси,то кто?
07:14 7 июня
oleg.bob
В 9 матчах- 11 голов- и не попал в символическую сборную? Грошь цена таким опросам!
07:12 7 июня
profee
За что там симулянт Рамос?
07:10 7 июня