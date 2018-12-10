Форвард "Валенсии" Гонсалу Гедеш не поможет команде в игре с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Валенсии" Гонсалу Гедеш не успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 22-летний португальский форвард не примет участия в тренировках команды в течение ближайших двух дней. Таким образом, он не сыграет в домашнем поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Гедеш сыграл 14 матчей, в которых ни разу не забил и отдал одну результативную передачу.

Перед последним туром группового турнира "Валенсия" лишилась шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. У команды Гарсии Марселино 5 очков, на такое же количество баллов она отстает от идущего вторым "Юнайтед".

Матч "Валенсия" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 12 декабря. Начало встречи в 23:00 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.