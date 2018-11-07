Форвард "Ромы" Клюйверт: "Теперь нам надо улучшить свои результаты в Лиге чемпионов и не ослаблять их"

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт после победы над ЦСКА (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов рад, что ему удалось помочь команде победить. Римляне лидируют в группе G с 9 очками.

- Даже не знал, что у меня такая хорошая статистика (13 из 15 выигранных единоборств, 3 ключевых передачи, 4 успешные обводки), но мне бы хотелось записать на свой счет две голевые передачи, - приводит слова Клюйверта пресс-служба УЕФА. - Тем не менее я рад, что помог своей команде победить сегодня. Я рад очередной уверенной победе и своей игре тоже. Теперь нам надо улучшить свои результаты в Лиге чемпионов и не ослаблять их.

В 5-м туре, 27 ноября, ЦСКА примет "Викторию", а "Рома" – "Реал".

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