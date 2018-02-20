Фонсека - о матче с "Ромой": "Если посмотреть на чемпионаты, которые прерываются на зимнюю паузу, то результаты не совсем утешительные"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы" отметил, что болельщиков ожидает интересный поединок. По его словам, встреча получится богатой в тактическом плане.

- Если мы посмотрим на статистические данные и возьмем во внимание чемпионаты, которые прерываются на зимнюю паузу, то результаты не совсем утешительные. Но у нас было время подготовиться к сильной "Роме", - цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. - В любом случае это будет интересный поединок, богатый в тактическом плане, который должен понравиться каждому болельщику.