Филипе Луис: "Не думаю, что сейчас есть клуб лучше "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера" заявил, что нету клуба лучше, чем "Атлетико". Также он отметил работу главного тренера Диего Симеоне.

- Не думаю, что сейчас есть клуб лучше "Атлетико", - цитирует пресс-служба УЕФА Луиса. - Наш клуб все время растет. Есть клубы, которые опережают нас, потому что они уже много лет на вершине, однако "Атлетико" работает над этим. Сегодня мы на очень высоком уровне. Наш тренер никогда не ослабляет бдительность, и все больше и больше футболистов хотят за нас играть.