Феррейра - в атаке "Шахтера" на матч с "Ромой"

Стали известны составы "Ромы" и "Шахтера" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. На острие атаки дончан появится Факундо Феррейра. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Рома": Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Наингголан, Де Росси, Стротман - Ченгиз Юндер, Джеко, Перотти.

Запасные - Скорупски, Жуан, Пеллегрини, Шик, Бруно Перес, Жерсон, Эль-Шаарави.

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра.

Запасные - Кудрик, Хочолава, Дентинью, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко.

Матч "Рома" - "Шахтер" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.