Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:21 | Футбол — Лига чемпионов

Фернанду: "Надеюсь, "Спартак" выиграет чемпионат, Кубок или Лигу чемпионов"

3

Защитник "Спартака" Фернанду остался доволен результатами жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Красно-белые 13 сентября стартуют в турнире матчем с "Марибором". Также им предстоят встречи с "Ливерпулем" и "Севильей".

– Да, сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придется сложно, - цитирует официальный сайт "Спартака" Фернанду. - Однако результатами жеребьевки я вполне доволен. Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трех турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть.

Опрос

Как выступит "Спартак" в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-08-fernando_prichiny_neudach_ishchem_v_sebe/

3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Привет от дилетанта!

Тяжёлая наркота.((( Грусна.(((

16:29

Оленевод (Бильдыев)

Так и будет (Шаман).

16:28

warning_CSKA_is_here

Спустись с небес на землю, Фернанду. Все, кончились чудеса.

16:24