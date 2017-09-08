Фернанду: "Надеюсь, "Спартак" выиграет чемпионат, Кубок или Лигу чемпионов"

Защитник "Спартака" Фернанду остался доволен результатами жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Красно-белые 13 сентября стартуют в турнире матчем с "Марибором". Также им предстоят встречи с "Ливерпулем" и "Севильей".
– Да, сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придется сложно, - цитирует официальный сайт "Спартака" Фернанду. - Однако результатами жеребьевки я вполне доволен. Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трех турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть.
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Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-08-fernando_prichiny_neudach_ishchem_v_sebe/
Привет от дилетанта!
Тяжёлая наркота.((( Грусна.(((
16:29
Оленевод (Бильдыев)
Так и будет (Шаман).
16:28
warning_CSKA_is_here
Спустись с небес на землю, Фернанду. Все, кончились чудеса.
16:24