Фернандеса унесли с поля. Ему коленом в голову врезался Коларов

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы".

28-летнего футболиста унесли с поля на носилках после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот налетел на упавшего соперника и врезался ему одним коленом в голову.

Фернандеса на 12-й минуте заменил защитник Георгий Щенников.

За время выступления в ЦСКА у Фернандеса четыре раза были травмы головы, после которых у него диагностировали сотрясения мозга (январь 2013-го, апрель 2016-го, декабрь 2016-го, сентябрь 2017-го). Еще дважды футболист переносил операции из-за перелома носовой перегородки (март 2015-го и май 2017-го).

Напомним, Фернандес был вызван в сборную России на ноябрьские матчи: товарищескую встречу с Германией (15 ноября) и игру в рамках Лиги наций со Швецией (20 ноября).

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