Федор Кудряшов: "За игру с "Атлетико" не стыдно – стыдно за результат"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. Российская команда пропустила второй гол на третьей компенсированной минуте.

– За игру не стыдно, стыдно за результат, – подчеркнул в эфире передачи "Все на матч" Кудряшов. – Мы хотели увезти отсюда очки, хотя многие говорили, что будет разгром. У нас был свой план на игру. К сожалению, мы не выполнили его до конца.

– Наверное, понимали перед игрой, что на выезде против "Атлетико" будет сложнее?

– Это Лига чемпионов, это праздник. Наоборот, такая поддержка и такой стадион – дополнительный стимул. Лично я не ощущал давления болельщиков. Хорошее поле, хороший соперник. Сегодня было чуть-чуть полегче. Мы уже провели одну игру и знали, что от них ожидать. Такие мелочи показывают уровень команды.

– Нельзя сказать, что это потеря концентрации?

– Если бы правильно сыграли – то не пропустили. Это потеря концентрации и неправильная позиция

– Теперь понимаете, что можете играть на равных с лучшими клубами Европы?

– Первый тайм провели сильнее, второй – не так ярко. Наверное, в подсознании хотели сохранить этот результат.