Федор Чалов: "ЦСКА нечего бояться, мы готовы побеждать "Янг Бойз"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" отметил, что армейцам нечего бояться. Он также добавил, что его команда восстановилась после игры 7-го матча чемпионата России с "Уралом" (0:0) и готова побеждать.

– Надеюсь, получится удержать преимущество, которое мы добыли в Швейцарии, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Чалова. – Нам нечего бояться. Мы готовы на все 100 процентов. Восстановились после игры с "Уралом" и готовы побеждать.

Матч ЦСКА и "Янг Бойз" состоится сегодня, 23 августа. Начало встречи – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

В пользу ЦСКА "лишний" гол и опыт

​