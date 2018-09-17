21:10 | Футбол — Лига чемпионов

Фатих Терим заявил, что уважает и ценит Юрия Семина

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Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сказал несколько хороших слов о своем коллеге из "Локомотива" Юрии Семине.

"Галатасарай" и "Локомотив" во вторник в Стамбуле сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее они встречались на данной стадии этого турнира - в Москве победил "Галатасарай" (2:0), а в Стамбуле - "Локомотив" (2:1). Терим и Семин и тогда являлись главными тренерами "Галатасарая" и "Локомотива" соответственно.

- Помните ли вы те игры с "Локомотивом"? - спросили Терима.

- В первом матче победили мы, в ответном - соперник. "Локомотив" в итоге вышел из группы. Уважаю его (Семина) и ценю как специалиста. Желаю ему здоровья и хорошей игры завтра. (Илья Андреев)

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http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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