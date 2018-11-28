Фатих Терим: "Галатасарай" должен побеждать сегодня и выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов"

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива".

– "Локомотив" – хороший соперник, "Галатасараю" будет очень тяжело сегодня, – заявил Терим. – Наша команда рассчитывает одержать победу сегодня и сохранить шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Погода очень холодная. В Стамбуле сейчас +15 градусов, а тут -10, разница в 25 градусов… Тем не менее, я верю в своих футболистов, думаю, что матч будет ярким.

"Локомотив" с нулем очков занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов после четырех туров. "Галатасарай" располагается на третьей строчке с четырьмя баллами в активе.

Матч "Локомотив" - "Галатасарай" пройдет в Москве и начнется в 20.55 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.