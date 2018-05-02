16:24 | Футбол — Лига чемпионов

Фанаты "Ливерпуля" перед матчем с "Ромой" признались в любви к "Лацио"


Болельщики "Ливерпуля", прибывшие в Рим на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" решили подразнить фанатов соперника, сообщает Football Italia. Распивавшие алкогольные напитки в центре итальянской столицы поклонники "красных" сначала исполнили кричалку, посвященную бывшему капитану своей команды Стивену Джеррарду, после чего стали скандировать: "Мы любим тебя, "Лацио"! Это так".

 
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Отметим, что подготовка к ответной игре между мерсисайдцами и римлянами проходит в напряженной обстановке. В день игры стало известно об инциденте с участием одного из болельщиков английской команды - неизвестный напал на него с арматурой. Как отмечает Mirror, пока неизвестно, произошло ли это на футбольной почве.

Перед первой игрой полуфинала в Англии на другого болельщика "Ливерпуля", 53-летнего Шона Кокса, напали с ножом. Он до сих пор находится в отделении интенсивной терапии и его пришлось вводить в состояние медикаментозной комы.

На матче в Риме ожидается около 5000 болельщиков "Ливерпуля". Власти Рима выделили для обеспечения их безопасности 1200 полицейских. В этом вопросе местные правоохранительные органы будут сотрудничать с британскими коллегами.

Напомним, первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:2. Вторая игра стоится сегодня, 2 мая. Начало – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Рома - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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