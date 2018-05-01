"Рома" поддержала находящегося в коме фаната "Ливерпуля"

Игроки "Ромы" вышли на тренировку перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" в футболках, на которых было написано "Вперед, Шон". Эти слова были адресованы болельщику "красных" 53-летнему Шону Коксу, который находится в медикаментозной коме после нападения фанатов римского клуба перед первой встречей.

По данным итальянских СМИ, "Рома" из-за поведения своих болельщиков может быть наказана со стороны УЕФА проведением одного или двух гостевых матчей без зрителей. Помимо закрытия гостевых секторов, клубу может грозить штраф.

Отметим, что ответную игру в Риме посетят около 5000 болельщиков "Ливерпуля". Власти итальянской столицы направили на обеспечение их безопасности 1200 полицейских. В этом вопросе местные правоохранительные органы будут сотрудничать с британскими коллегами.

Первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:2. Вторая игра стоится в Риме 2 мая. Начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.