Фанаты "Арсенала" сдают билеты на ответный матч с "Баварией"

Болельщики "Арсенала" начали возвращать билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией", который пройдет в Лондоне. Как сообщает Independent, фанаты "канониров" в знак протеста начали возврат билетов после крупного поражения "Арсенала" в Мюнхене со счетом 1:5.

Еще до начала первого матча все билеты на ответную игру были проданы. Теперь же система продажи билетов показывает наличие свободных мест в 18 секторах стадиона "Эмирейтс".