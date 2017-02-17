20:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанаты "Арсенала" сдают билеты на ответный матч с "Баварией"

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Болельщики "Арсенала" начали возвращать билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией", который пройдет в Лондоне. Как сообщает Independent, фанаты "канониров" в знак протеста начали возврат билетов после крупного поражения "Арсенала" в Мюнхене со счетом 1:5.

Еще до начала первого матча все билеты на ответную игру были проданы. Теперь же система продажи билетов показывает наличие свободных мест в 18 секторах стадиона "Эмирейтс".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Der schwein

Арсенал - попсовый клуб, такая же петрушка как и МЮ ! Девачки разнополые)))

21:15

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