Фанатов ЦСКА не пустили на матч "Спартак" – ПАОК

Несколько человек в атрибутике ЦСКА не смогли попасть на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" – ПАОК. Служба безопасности стадиона дала указание отсекать армейцев. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Ярослав СУСОВ)

Напомним, первый матч между российским и греческим клубами, состоявшийся на прошлой неделе, завершился победой команды из Салоник – 3:2.

Руководитель делегации греческих фанов попросил не пускать на гостевой сектор фанатов ЦСКА!#СпартакПАОК pic.twitter.com/sumOsPLng4 – Yaro Susov (@yarosuso) 14 августа 2018 г.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)