19:39 | Футбол — Лига чемпионов

Фанатов ЦСКА не пустили на матч "Спартак" – ПАОК


Несколько человек в атрибутике ЦСКА не смогли попасть на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак"ПАОК. Служба безопасности стадиона дала указание отсекать армейцев. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Ярослав СУСОВ)

Напомним, первый матч между российским и греческим клубами, состоявшийся на прошлой неделе, завершился победой команды из Салоник – 3:2.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)

Спартак М - ПАОК
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