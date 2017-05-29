Фабрицио Раванелли: "В матче с "Реалом" ни одна команда не может считаться фаворитом"

Бывший нападающий "Ювентуса" Фабрицио Раванелли считает "Реал" фаворитом в предстоящем финале Лиги чемпионов с туринским клубом. Он также добавил, что "бьянконери" смогут доставить сопернику проблемы на поле.

– В финале "Ювентус" будет играть, зная, что поражение не станет трагедией, – приводит AS слова Раванелли. – В матче с "Реалом" ни одна команда не может считаться фаворитом. Однако "Юве" не будет испытывать страха перед соперником, игроки знают, как доставить сопернику проблемы.

Все футболисты "Ювентуса", включая нападающих, максимально выкладываются на поле. Нужно похвалить и Аллегри, который добился того, чтобы его игроки так действовали на поле.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.