Европейские клубы впервые за 10 лет завершили год с прибылью

УЕФА на официальном сайте сообщил, что клуб высших дивизионов Европы впервые с внедрения правил финансового fair play в 2011 году завершили год с прибылью. По итогам исследования материального положения 718 клубов в 2017 году стало известно, что "плюс" составил 600 миллионов евро.

До этого 10 лет подряд организация фиксировала убытки команд, выступающих в высших дивизионах европейских чемпионатов. В 2016 году "минус" был равен 300 миллионам евро. В год введения финансового fair play – 1,7 миллиарда евро, 10 лет назад – 600 миллионов евро.

Помимо этого, активы клубов на 7,7 миллиарда евро превышают долги и обязательства. На начало 2011 года эта цифра равнялась 1,9 миллиарда евро.

По состоянию на конец 2017 года 29 из 54 высших дивизионов европейских чемпионатов являются прибыльными. В 2008 году их было всего восемь.

По данным организации, доходы клубов в 2017 году выросли на рекордные 1,6 миллиарда евро. Таким образом, они возросли в 7 раз по сравнению с тем, что было 20 лет назад.