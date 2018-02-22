Эусебио Ди Франческо: "Сегодня на поле были две "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после поражения от "Шахтера" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что получились два разных тайма. Тем не менее, он рассчитывает, что римлянам удастся выйти в четвертьфинал.

- Сегодня на поле были две "Ромы", - цитирует пресс-служба УЕФА Ди Франческо. - В первом тайме мы играли так, чтобы создавать проблемы сопернику, а во втором - только оборонялись. Не знаю, почему так получилось. Очень обидно, что мы пропустили гол, когда мяч находился в середине поля. Наши очень опытные игроки допустили слишком много детских ошибок.

Моей команде не хватает умения сохранять темп и показывать хороший результат, когда мы испытываем трудности. Мы потеряли концентрацию при счете 1:1. "Шахтер" - прекрасная команда. Мы сделаем все, чтобы отыграться, но это будет очень сложно.

Не хочу обвинять кого-то из игроков. Не стоит винить во всем Флоренци, у нас должна действовать подстраховка. Хотел бы, чтобы в ответном матче мы показали такую игру, как в первом тайме, и не повторяли ошибок заключительных 40 минут.

В перерыве я сказал футболистам, чтобы они продолжали играть в своем ключе. Мне показалось, что они довольствовались минимальным преимуществом в счете. Это наша главная ошибка. Команда была недостаточно агрессивной в атаке.