Эусебио Ди Франческо: "Понравилось, как ЦСКА сыграл против "Реала"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА сказал, что возвращение в состав соперника Игоря Акинфеева не сильно повлияет на игру его команды в атаке.

- Насколько изменится ваша игра в атаке, с учетом того, что в воротах сыграет Акинфеев?

- Что-то поменяется, но я не могу поменять нападающих, - сказал Ди Франческо. - Акинфеев - очень хороший вратарь. Здорово играет и руками, и ногами, здорово разгоняет атаки.

- Что, кроме погоды, считаете опасностью для "Ромы"?

- Приехали пораньше, чтобы адаптироваться. В составе ЦСКА есть хорошие игроки в центре поля – Влашич и Дзагоев. Очень понравились Фернандес и Обляков. Также понравилось, как ЦСКА сыграл против "Реала" - с первых минут команда атаковала. С этой точки зрения первые минуты будут очень важными. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

Игра между итальянской и российской командами состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 20.55 по московскому времени.

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