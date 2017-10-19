Эусебио Ди Франческо: "Моя футбольная философия - терпеть, быть в игре до последней минуты"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после матча с "Челси" (3:3) на групповом турнире Лиги чемпионов отметил атмосферу английский стадионов и заявил, что его команда показала блестящий второй тайм.

– Очень здорово играть в Англии, на английский полях, в этой атмосфере, – цитирует сайт УЕФА Ди Франческо. – Думаю, болельщики оценили проявленный нами характер. Моя футбольная философия такова, что надо терпеть, быть в игре с первой до последней минуты. Второй тайм в нашем исполнении получился просто блестящим.