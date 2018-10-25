Этот финт Брозовича впечатлил даже Месси. Видео

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" совершил неординарный поступок. Во время штрафного в ворота миланцев хорват лег под стенкой, чтобы в случае чего заблокировать удар низом. Тем не менее, мяч угодил в стенку.

Главная звезда каталонцев Лионель Месси, который наблюдал за игрой с трибуны стадиона, был впечатлен таким поступком Брозовича. Сам аргентинец ранее несколько раз забивал, пробивая под стенкой.