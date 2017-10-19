Эрнесто Вальверде: "Пике сыграл рукой инстинктивно"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Олимпиакосом" (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что из-за удаления его команде не было смысла рисковать частой игрой в атаке.

– Мы знали, что у них будет преимущество, когда мы остались вдесятером, – цитирует Football Espana Вальверде. – Поэтому нужно было забить второй мяч, чтобы успокоить игру. Соперник играл от обороны, искал свои шансы в контратаках. Сложно было найти свой ритм. Зачем рисковать, если они так глубоко играют, а у нас всего 10 человек?

Пике? Я не видел видеоповтора, но, думаю, он сыграл рукой инстинктивно. Он чувствовал близость гола.