07:45 | Футбол — Лига чемпионов

Эндрю Робертсон: "Ливерпуль" будет держаться подальше от падений Неймара"

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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон отметил, что его команде необходимо обращать внимание на игровые качества нападающего "ПСЖ" Неймара, а не разговоры о его падениях. Английский и французский клубы встретятся в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 18 сентября.

- Я знаю, что Неймар является игроком мирового уровня, - приводит ESPN слова Робертсона. - Мы должны быть с ним осторожны. Многие говорят, что он легко падает, но все это не зависит от нас. Пусть решают судьи. Будем держаться подальше от его падений. Должны сосредоточиться на игровых качествах Неймара.

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