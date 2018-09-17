Эндрю Робертсон: "Ливерпуль" будет держаться подальше от падений Неймара"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон отметил, что его команде необходимо обращать внимание на игровые качества нападающего "ПСЖ" Неймара, а не разговоры о его падениях. Английский и французский клубы встретятся в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 18 сентября.

- Я знаю, что Неймар является игроком мирового уровня, - приводит ESPN слова Робертсона. - Мы должны быть с ним осторожны. Многие говорят, что он легко падает, но все это не зависит от нас. Пусть решают судьи. Будем держаться подальше от его падений. Должны сосредоточиться на игровых качествах Неймара.